Presentan nueva tacha para sacar a Rafael López Aliaga de las Elecciones 2026

Una nueva tacha fue presentada contra la candidatura presidencial de Rafael López Aliaga por el partido Renovación Popular, con el objetivo de impedir su participación en las Elecciones Generales 2026. El recurso fue interpuesto por un ciudadano ante el Jurado Electoral Especial (JEE), argumentando presuntas irregularidades en el proceso de elecciones primarias del partido, vinculadas al incumplimiento de las normas de democracia interna.

Según el escrito presentado el pasado 27 de diciembre, Renovación Popular habría vulnerado su propio estatuto al realizar sus elecciones internas bajo una modalidad distinta a la establecida. El ciudadano solicitó que la tacha sea declarada fundada únicamente contra López Aliaga, así como la nulidad de las elecciones primarias de las que se derivó su proclamación como candidato presidencial, al considerar que el proceso carece de validez legal.

La tacha sostiene que el partido debía realizar sus comicios internos mediante el voto universal de afiliados y no afiliados, conforme a su estatuto, y que para ello era obligatorio presentar ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) el padrón de ciudadanos no afiliados inscritos previamente. No obstante, se cuestiona que Renovación Popular haya llevado a cabo las primarias solo con afiliados, modalidad que —según el recurso— contravendría la Ley de Organizaciones Políticas (Ley 31981).

CUESTIONAN ROL DE LA ONPE EN EL PROCESO ELECTORAL INTERNO

El documento también apunta contra la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), a la que se acusa de haber “reencuadrado” la modalidad de elección interna del partido para permitir su participación dentro de los plazos establecidos. El ciudadano afirma que dicha actuación excedería las competencias de la ONPE, ya que la calificación de estatutos y modalidades electorales corresponde exclusivamente al JNE, lo que pondría en duda la validez jurídica de las elecciones internas.

Sin embargo, el JEE declaró inadmisible esta primera tacha debido a que no se adjuntó el comprobante de pago correspondiente, otorgando un plazo de un día para subsanar la observación. En paralelo, el Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1 admitió a trámite una segunda tacha contra la plancha presidencial de Renovación Popular por los mismos argumentos, la cual deberá ser resuelta en un plazo máximo de tres días.