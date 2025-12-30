JEE admite a trámite una de las tachas contra Mario Vizcarra para excluirlo de Elecciones 2026

El Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 1 admitió a trámite una de las tres tachas presentadas contra la fórmula presidencial de Perú Primero, encabezado por Mario Vizcarra, para excluirlo de las Elecciones 2026.

La tacha que fue admitida a trámite es la presentada por Jeanpierre Miguel Valverde Ortega, militante del partido Avanza País. Todas las tachas buscan excluir de la contienda electoral a Vizcarra Cornejo por tener una condena firme por el delito de peculado.

Cabe precisar que, de acuerdo con la Ley 30717, quienes hayan sido sentenciados por delitos de corrupción no pueden postular a la Presidencia de la República, incluso si ya cumplieron su condena.

Ante esta situación, el personero legal de Perú Primero, José Luis Alvarado Gonzales, deberá presentar sus descargos en un plazo máximo de un día calendario.

PRIMERA TACHA

Como se recuerda, la primera tacha contra Mario Vizcarra fue presentada el último lunes por el ciudadano Luis Miguel Caya Salazar, la cual fue declarada inadmisible debido a que no adjuntó el comprobante de pago de la tasa electoral.