Ministro de Salud defiende lema ‘El Perú a toda máquina’: “Quiere transmitir un mensaje de armonía”

Después de que el Gobierno de José Jerí anunciara que el lema del Ejecutivo es ‘El Perú a toda máquina’, frase que causó una serie de comentarios negativos, el titular del Ministerio de Salud (Minsa), Luis Quiroz, salió en defensa de la decisión que se tomó en Palacio de Gobierno.

En declaraciones a los medios de comunicación, el ministro de Salud aseguró que el enunciado tiene el propósito de dar a conocer a la ciudadanía que debe seguirse trabajando en conjunto en beneficio del país, dejando las discrepancias de lado.

"Significa que todos los peruanos debemos poner el hombro y esforzarnos para sacar adelante a nuestro país. La frase 'a toda máquina' quiere transmitir un mensaje de armonía, que nos convoca a la unión", mencionó.

¿POR QUÉ SE ELIGIÓ ESE LEMA?

De acuerdo al titular del Minsa, el Ejecutivo decidió elegir ese lema debido a que antiguamente las personas usaban trenes a vapor y ahora, con el avance de la tecnología, los vagones han pasado a ser eléctricos, esto con la finalidad de que estos vehículos entren en funcionamiento en el Perú lo más pronto posible.