Canciller de Zela presentará ante la OEA una propuesta sobre el asilo de Betssy Chávez

El ministro de Relaciones Exteriores, Hugo de Zela, se pronunció sobre la situación de la expremier Betssy Chávez, quien se encuentra asilada en la Embajada de México en nuestro país para evadir su sentencia por el fallido golpe de Estado de Pedro Castillo.

En entrevista para Andina, el canciller peruano cuestionó al gobierno de México por conceder asilo a la exprimera ministra de Pedro Castillo y señaló que tal acción representó "un acto hostil" por parte de la administración de Claudia Sheinbaum.

"El asilo fue la culminación de una serie de actos hostiles del Gobierno de México. Y eso motivó que hubiera una ruptura de relaciones diplomática", manifestó el diplomático, quien precisó que, a pesar de esta situación, las relaciones comerciales y económicas con el país del norte aún se mantienen intactas.

PRESENTARÁN PROPUESTA

Asimismo, de Zela recordó que la petición del salvoconducto para Chávez Chino generó que el Perú se presente ante la OEA para expresar su postura al respecto y anunció que en enero presentarán una propuesta en referencia al asilo de Chávez Chino.

"Hice una presentación de carácter general en la OEA. Lo que falta ahora es presentar una propuesta específica. Esa la presentaremos probablemente en enero. Veremos qué acogida tiene", sostuvo.