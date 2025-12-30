Canciller Hugo de Zela: Perú expresa su respaldo a Ucrania en medio del conflicto con Rusia

El ministro de Relaciones Exteriores, Hugo de Zela, expresó el respaldo del gobierno peruano a Ucrania en medio de la guerra con Rusia. Fue durante una llamada telefónica con su homónima ucraniana, Andrii Sybiha.

El diplomático también resaltó la importancia de la relación bilateral entre ambas naciones y expresó la necesidad de alcanzar una “paz justa y duradera”, según se señala en un post de la Cancillería en X (antes Twitter).

DERECHO INTERNACIONAL

El canciller De Zela Martínez también hizo un llamado para que los diálogos de paz entre ambas naciones en conflicto se lleven a cabo conforme los señala la Carta de las Naciones Unidas y el respeto al derecho internacional.

El diálogo entre el Canciller peruano y su par ucraniana se registra en un momento bastante crítico del conflicto armado, pues Rusia acusó recientemente a Ucrania de atacar la residencia oficial del presidente Vladímir Putin.