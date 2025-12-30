Gobierno suspende exigencia de nueva placa única para motos hasta noviembre del 2026

Mediante el Decreto Supremo N° 021-2025-MTC, el Gobierno suspendió la implementación de la nueva placa única nacional para vehículos menores de la categoría L, que incluye motocicletas y mototaxis, hasta el 30 de noviembre de 2026.

La prórroga afecta tanto el cronograma de cambio de placas como la reciente obligación de portar una placa delantera holográfica con calcomanía autodestructible, establecida por otro decreto anterior.

Motivos técnicos y operativos

El cambio normativo responde a la necesidad de garantizar una transición ordenada, luego de que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) identificara limitaciones técnicas y operativas para cumplir con los plazos previstos.

Según el decreto, la falta de condiciones logísticas y técnicas llevó al MTC a recomendar esta suspensión temporal para evitar afectaciones a los usuarios y asegurar la continuidad del servicio de expedición de placas.

Cronograma y modificaciones suspendidas

El cronograma original obligaba a los propietarios una placa holográfica delantera y una calcomanía electrónica autodestructible en fechas escalonadas entre junio de 2025 y noviembre de 2027, según el último dígito de la placa. Con la nueva norma, todas estas fechas y obligaciones quedan suspendidas.

Normativa complementaria

Con la publicación del decreto, quedan suspendidas también las disposiciones del Reglamento de Placa Única Nacional de Rodaje relativas a la placa holográfica. Además, el MTC deberá aprobar en un plazo máximo de cinco días la normativa complementaria necesaria para asegurar la continuidad del sistema de identificación vehicular durante este periodo de prórroga.