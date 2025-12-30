Titular del Congreso sobre reestructuración de Petroperú: Esperemos que esta vez sí haya una solución

En entrevista con RPP, el titular del Congreso, Fernando Rospigliosi, se refirió a la decisión de la ministra de Economía y Finanzas, Denise Miralles, quien anunció la reestructuración de Petroperú para superar la crisis financiera que atraviesa.

Señaló tajante que no se debe seguir ayudando a dicha compañía. "Está claro que ya no debe el Perú seguir pagando miles de millones de soles para mantener una empresa que está en quiebra desde hace mucho tiempo", dijo.

FÓRMULAS PASADAS

El representante de la bancada Fuerza Popular espera que en esta oportunidad haya resultados positivos, pues ya hubo anuncios previos de ayuda que no lograron su propósito, por lo que pidió al Poder Ejecutivo a no repetir fórmulas pasadas.

"Esperemos que esta vez sí haya una solución radical al tema, porque hemos tenido varios gobiernos que nos han venido diciendo que sí van a resolverlo, y lo que siguen haciendo es dar más dinero de todos los peruanos a Petroperú", agregó.