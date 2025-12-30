Gobierno define nuevo lema obligatorio en la publicidad estatal del 2026: “¡El Perú a toda máquina!”

El Ejecutivo dio un paso clave en su estrategia comunicacional al establecer un nuevo eslogan oficial que deberá acompañar todas las acciones informativas del Estado durante el 2026.

¿QUÉ DISPUSO EL EJECUTIVO Y A QUIÉNES ALCANZA?

Mediante la Resolución Ministerial N° 366-2025-PCM, publicada este martes en el diario oficial El Peruano, el Gobierno ordenó el uso obligatorio del logo y la frase “¡El Perú a toda máquina!” en toda la publicidad institucional informativa de las entidades del Poder Ejecutivo. La disposición alcanza a ministerios, organismos públicos y dependencias adscritas, y deberá aplicarse en comunicaciones que informen sobre servicios y acciones dirigidas a la ciudadanía.

La norma fue emitida por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) como parte de una nueva política de comunicación social que busca estandarizar el mensaje gubernamental y fortalecer su posicionamiento ante la opinión pública.

MENSAJE Y SU APLICACIÓN

Según el documento oficial, la frase “¡El Perú a toda máquina!” simboliza un movimiento constante, decidido y sin pausas frente a la delincuencia, concepto que la actual gestión define como uno de los ejes centrales de su acción de gobierno. El Ejecutivo sostiene que el lema resume el ritmo de trabajo del Estado en materia de seguridad y orden interno.

La resolución también establece que la Secretaría de Comunicación Social de la PCM será la encargada de definir el desarrollo visual del logo y dictar los lineamientos técnicos para su correcta aplicación en todas las piezas de comunicación institucional. La norma lleva la firma del presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez Miranda, y marca el inicio de una nueva etapa en la imagen y narrativa oficial del Gobierno de cara al 2026.