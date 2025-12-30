JEE inscribe seis fórmulas presidenciales para las elecciones de 2026

La decisión se adoptó luego de verificar que todas las candidaturas cumplieron con los requisitos establecidos por ley.

El Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 1 resolvió inscribir seis fórmulas presidenciales que participarán en las Elecciones Generales del 12 de abril de 2026. La decisión se adoptó luego de verificar que todas las candidaturas cumplieron con los requisitos establecidos en la Ley Orgánica de Elecciones y el Reglamento de Inscripción de Fórmulas y Listas de Candidatos.

Según las resoluciones emitidas entre el 24 y el 29 de diciembre de 2025, las organizaciones políticas no registraron tachas dentro del plazo correspondiente y respetaron los procedimientos formales exigidos por la normativa electoral. El periodo para presentar impugnaciones, comprendido entre el 25 y el 27 de diciembre, culminó sin observaciones, lo que permitió avanzar con la inscripción definitiva.

Las fórmulas presidenciales inscritas corresponden a los partidos Ahora Nación, Podemos Perú, Un Camino Diferente, Libertad Popular, Alianza para el Progreso y el Partido del Buen Gobierno. Entre los candidatos figuran Pablo Alfonso López Chau, José León Luna, Rosario Fernández Bazán, Rafael Belaunde Llosa, César Acuña Peralta y Jorge Nieto Montesinos, respectivamente, junto a sus vicepresidentes debidamente acreditados.

CUMPLIERON PLAZOS

En todos los casos, las agrupaciones cumplieron con los plazos de presentación y la publicación oficial en el portal del Jurado Nacional de Elecciones y en el panel del JEE Lima Centro 1, conforme al artículo 37 del reglamento electoral. En el caso de Libertad Popular, se subsanaron observaciones iniciales en su plan de gobierno, mientras que las demás fórmulas superaron el proceso sin contratiempos.