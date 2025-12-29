Carlos Anderson: ¿Quién será el reemplazo del excongresista en el Parlamento?

El último viernes 26 de diciembre, se confirmó la noticia del fallecimiento del congresista no agrupado Carlos Anderson a los 65 años. La partida del exlegislador ha causado la interrogante de conocer. ¿Quién lo reemplazará en su curul?

JUDITH LAURA SERÁ LA ACCESITARIA

Tras la partida repentina de Anderson Ramírez, se conoció que Judith Laura será la accesitaria del puesto que dejó el desaparecido exparlamentario. Laura Rojas postuló en las elecciones generales del 2021 con Podemos Perú y utilizó el número 4.

En los comicios, la actual reemplazante de Carlos Anderson solo obtuvo 11.493 votos, número que no alcanzó para que obtenga un escaño en el actual Congreso; a pesar de ello, le corresponde ser el relevo inmediato del exlegislador.

Con la integración de Judith Laura Rojas, Podemos Perú (PP), agrupación liderada por José Luna Gálvez, contará con 12 integrantes. Cabe precisar que Laura Rojas no solo estará presente en esta última etapa parlamentaria, sino que también buscará llegar a la Cámara de Diputados en las elecciones generales del 2026.