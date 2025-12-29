José Jerí sobre inseguridad ciudadana: “Todos debemos estar comprometidos para derrotar a la criminalidad”

En vísperas de que se termine el 2025 y a más de dos meses de haber asumido el cargo de presidente tras la vacancia de Dina Boluarte, José Jerí se pronunció sobre las cifras de inseguridad ciudadana que se han registrado en el territorio nacional.

Durante sus declaraciones a los medios de comunicación desde la Adoptatón 2025, el mandatario hizo un llamado a todas las autoridades de las diversas entidades del país para que se realice un trabajo en conjunto para terminar con la delincuencia.

“Tenemos que estar todos comprometidos. Acá no es trabajo del presidente de Revoredo, del ministro de Tiburcio, Arriola o Walter. Todos tenemos que colaborar para poder derrotar el tema de la criminalidad, principalmente el tema de las extorsiones y homicidios”, mencionó.

PLAN PARA DERROTAR LA CRIMINALIDAD

Con el propósito de reducir las cifras criminales, José Jerí aseguró que, en los próximos días, el poder Ejecutivo presentará un plan para reducir las cifras delincuenciales, donde se tendrán diversas estrategias y experiencias de países que han vivido casos similares a los del Perú.