Comisión Permanente del Congreso aprueba prórroga de exoneraciones del IGV hasta 2028

La Comisión Permanente del Congreso aprobó este martes 29 de diciembre, en segunda votación, el Proyecto de Ley 13593, que extiende por tres años las exoneraciones del Impuesto General a las Ventas (IGV) e Impuesto Selectivo al Consumo (ISC).

Dicha iniciativa, presentada por el Poder Ejecutivo con carácter de urgencia, fue respaldada con 17 votos a favor, 2 en contra y 4 abstenciones, luego de haber obtenido una primera aprobación el pasado 17 de diciembre.

Alcance y vigencia de medida

El proyecto plantea prorrogar hasta el 31 de diciembre de 2028 las exoneraciones contempladas en los Apéndices I y II de la Ley del IGV e ISC, cuyo vencimiento estaba previsto para fines de 2025. Según la exposición de motivos, la finalidad es "contribuir con el acceso a bienes y servicios que favorece el desarrollo social y económico", atenuando el impacto regresivo del impuesto en los sectores de menores ingresos. La modificación entraría en vigencia el 1 de enero de 2026.

Bienes exonerados

El Apéndice I, que exonera bienes como productos agrícolas, insumos textiles, oro no monetario e inmuebles para sectores vulnerables, representa el mayor costo fiscal, estimado en más de 5 700 millones de soles para 2026. El Apéndice II, por su parte, exonera servicios como el transporte público de pasajeros (excepto aéreo) y servicios vinculados a la construcción y vivienda, con un costo estimado de 706 millones de soles.

Fundamento y evaluación ministerial

El sustento del proyecto argumenta que, de no mantenerse las exoneraciones, los productos y servicios básicos estarían sujetos a la tasa general del IGV del 18%, lo que generaría un incremento en sus precios finales. El texto señala que diversos ministerios, como Economía, Desarrollo Agrario, Vivienda y Transportes, evaluaron positivamente la continuidad de estas medidas para cumplir objetivos sociales y económicos, promoviendo la estabilidad de precios.