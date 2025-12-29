JEE declara inadmisibles planchas presidenciales de 18 partidos y da plazo para subsanar

A poco de iniciarse el proceso de calificación de candidaturas, el Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 1 declaró inadmisibles las planchas presidenciales de 18 partidos políticos, al detectar inconsistencias en la documentación presentada para las Elecciones 2026, lo que obliga a las agrupaciones a subsanar observaciones en un plazo máximo de dos días calendario.

PARTIDOS OBSERVADOS Y PRINCIPALES ERRORES

Entre las organizaciones políticas cuyas planchas fueron declaradas inadmisibles figuran Avanza País, Perú Libre, el APRA, Cooperación Popular, Sí Creo y Libertad Popular, entre otras. Según el organismo electoral, la causa principal fue la presentación incompleta de información obligatoria, como declaraciones juradas, firmas, huellas dactilares o datos inconsistentes en fechas y nombres.

En el caso de Avanza País, el JEE observó que no se consignaron formalmente las renuncias de integrantes de una fórmula anterior y que el actual candidato presidencial omitió indicar el cargo al que postula. En Perú Libre, se detectaron discrepancias entre las fechas de la declaración jurada de consentimiento y la confirmación de la hoja de vida de su candidato presidencial, lo que motivó la exigencia de subsanación.

CASOS ESPECÍFICOS BAJO OBSERVACIÓN

Otras planchas observadas incluyen la de País para Todos, por no consignar el nombre completo del partido político; y la de Sí Creo, donde ningún integrante presentó su Declaración Jurada de Hoja de Vida ni el consentimiento de participación, documentos indispensables para la fiscalización electoral. En el APRA, el JEE advirtió la ausencia de firma y huella dactilar en la declaración jurada de uno de los integrantes de la fórmula presidencial.

Situaciones similares se repitieron en organizaciones como Libertad Popular, Demócrata Verde, Unidad Nacional, Salvemos al Perú, Venceremos, Perú Acción, Partido de los Trabajadores y Emprendedores, Integridad Democrática, PRIN, Cívico Obras, Fuerza y Libertad y Democrático Federal, donde se identificaron errores tipográficos, omisiones de firmas, fechas incorrectas o falta de documentos como el plan de gobierno y el comprobante de pago de la tasa electoral.

PLAZOS Y PANORAMA ELECTORAL

El JEE otorgó a todas las agrupaciones políticas dos días calendario para subsanar las observaciones formuladas. Luego de ese plazo, el organismo evaluará la documentación corregida para determinar si procede o no la admisión de las planchas presidenciales y su pase a la etapa de tachas.

Hasta el cierre de esta nota (5:30 p. m.), varias organizaciones aún no habían presentado sus descargos en el portal del JEE, entre ellas Demócrata Verde, Sí Creo, Venceremos, País para Todos, Perú Acción, Cooperación Popular, Democrático Federal, Partido de los Trabajadores y Fuerza y Libertad, lo que mantiene en suspenso su participación en la contienda electoral de 2026.