Peruanos ven la vacancia de Dina Boluarte como lo mejor del 2025 y la delincuencia como lo peor

La vacancia presidencial de Dina Boluarte, aprobada por el Congreso de la República en octubre, fue considerada por los peruanos como el hecho positivo más importante del 2025, según una encuesta nacional de Datum Internacional elaborada para El Comercio, que también identifica a la delincuencia como el principal problema que marcó el año.

LA VACANCIA COMO “ALIVIO POLÍTICO”

Ante la pregunta sobre el acontecimiento más positivo del 2025, el 29% de los encuestados señaló la vacancia de Dina Boluarte, ubicándola muy por encima de otros hechos relevantes. Le siguen, con cifras menores, la condena a expresidentes por corrupción (6%), la inauguración del nuevo aeropuerto Jorge Chávez (5%) y el reconocimiento internacional de la gastronomía peruana (5%).

Otros eventos como el tricampeonato de Universitario de Deportes (3%), la estabilidad económica (2%) y el cambio de gobierno (2%) quedaron relegados. El estudio también evidencia un fuerte desencanto social: el 16% considera que no hubo ningún hecho positivo en el país durante el 2025, mientras que el 26% no supo o no quiso responder.

EL MAYOR PROBLEMA DEL AÑO

En contraste, el avance de la inseguridad ciudadana se consolidó como el hecho negativo más importante del año. El 37% de los peruanos identificó el incremento de la delincuencia como el principal problema del 2025, seguido por la extorsión a transportistas (14%), un fenómeno que impactó directamente en la vida cotidiana y la percepción de descontrol estatal.

Más atrás aparecen la propia vacancia de Boluarte (5%), la prisión de varios expresidentes (5%) y las protestas sociales (4%). También figuran la eliminación de la selección peruana del Mundial (4%), la corrupción estatal (2%) y la inestabilidad política (1%). Solo el 3% considera que no hubo hechos negativos, mientras que el 21% no tiene una opinión definida.

EL CAMINO A LA DESTITUCIÓN PRESIDENCIAL

La vacancia de Dina Boluarte fue aprobada la noche del 9 de octubre con 123 votos a favor, bajo la causal de permanente incapacidad moral, poniendo fin a un gobierno de dos años, diez meses y tres días. Ese mismo día se presentaron cuatro mociones de vacancia, impulsadas tras un tiroteo contra la agrupación Agua Marina en Chorrillos, hecho que profundizó la percepción de una crisis de seguridad que ya erosionaba su legitimidad.

Durante su gestión, Boluarte enfrentó investigaciones y controversias por las muertes en protestas sociales, el uso de relojes de alta gama no declarados, cirugías estéticas no informadas y presuntos favores políticos. Aunque el Congreso la sostuvo durante casi tres años, el respaldo se rompió abruptamente, evidenciando el quiebre de la alianza que le permitió mantenerse en el poder y marcando el cierre de un ciclo político que los ciudadanos evalúan hoy con severidad.

FICHA TÉCNICA

La encuesta fue realizada por Datum Internacional S.A. para El Comercio (registro N° 0002 REE/JNE). El grupo objetivo fue conformado por hombres y mujeres de 18 a 70 años de edad, de todos los niveles socioeconómicos en zonas urbanas y rurales del país. La muestra fue de 1201 encuestas efectivas con un margen de error de ±2,8% y un nivel de confianza del 95%. Las encuestas se realizaron entre el 4 al 8 de diciembre del 2025 de manera presencial en el hogar, con muestreo probabilístico, polietápico, estratificado y aproporcional.