Comisión Permanente debatirá HOY denuncia constitucional y reformas tributarias clave

Este lunes 29 de diciembre, la Comisión Permanente del Congreso de la República sostendrá una sesión clave en la que se abordarán una denuncia constitucional y diversos dictámenes de alcance nacional, con especial énfasis en cambios al sistema tributario y al transporte público.

DENUNCIA CONSTITUCIONAL

El primer punto de la agenda será la discusión del informe final de la Denuncia Constitucional 114 (antes 467), formulada contra la excongresista Mirtha Vásquez, en su condición de presidenta interina del Parlamento. La acusación señala una presunta infracción a la Constitución y la posible comisión del delito de negociación incompatible, por lo que el informe deberá ser debatido y votado por los integrantes del grupo parlamentario.

La sesión fue convocada por el presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi, y se realizará desde las 9:00 a. m. en la Sala Grau del Palacio Legislativo. Además del caso Vásquez, se evaluarán dictámenes provenientes de comisiones como Economía, Salud, Transportes, Vivienda, Trabajo, Cultura, Descentralización y Pueblos Andinos.

REFORMAS TRIBUTARIAS Y TRANSPORTE PÚBLICO

En el marco de la sesión también se llevará a cabo la segunda votación de iniciativas vinculadas al sistema tributario. Entre ellas figura el Proyecto de Ley 13592, que propone modificaciones a la Ley del Impuesto a la Renta, y el Proyecto de Ley 13593, que plantea cambios en el IGV y el Impuesto Selectivo al Consumo para ampliar la vigencia de sus apéndices.

Asimismo, se revisará el Proyecto de Ley 13590, que busca extender la vigencia del Decreto de Urgencia 012-2019, orientado al fortalecimiento de la seguridad vial en el transporte terrestre. A ello se suma el Proyecto de Ley 961/2021-CR, que propone ajustes a la Ley de Tributación Municipal y a la Ley General de la Persona con Discapacidad, permitiendo una deducción en la base imponible del impuesto predial a favor de personas con discapacidad severa.

Finalmente, la Comisión Permanente debatirá un dictamen sustentado en los proyectos 5514/2022-CR y 5620/2022-CR, que propone modificar la Ley 30607 para establecer nuevas reglas sobre el cargo de director en las cajas municipales de ahorro y crédito, un tema que también será seguido de cerca por el sector financiero.