Phillip Butters regresa a la televisión con “Combutters” por Panamericana

El reconocido comunicador debutará este lunes 12 de enero con un nuevo programa en la señal de Panamericana Televisión.

Phillip Butters volverá a la pantalla chica este lunes 12 de enero como parte de la nueva programación de Panamericana Televisión. El comunicador, conocido por su estilo directo y confrontacional, estará al frente de un nuevo espacio televisivo titulado “Combutters”.

Desde Panamericana Televisión, la apuesta por “Combutters” responde a la estrategia de reforzar su parrilla con contenidos de opinión y análisis, en un contexto político marcado por la antesala de las elecciones generales de 2026 y una alta demanda de espacios de debate.

“Ódiame por piedad, yo te lo pido. Ódiame sin medida ni clemencia. Odio quiero más que indiferencia. Porque tan solo se odia lo querido”, señala Phillip Butters en su spot de presentación publicado a través de las redes sociales oficiales de Panamericana Televisión.

FIEL A SU ESTILO

El estreno del programa promete dar que hablar. Fiel a su estilo, Phillip Butters buscará convertir a “Combutters” en una tribuna de opinión intensa, con entrevistas y comentarios, que apuntan a captar la atención de la audiencia y marcar agenda en la televisión peruana.