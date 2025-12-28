Carlos Espá sobre ingreso de Jorge Montoya a partido Sí Creo: No le cerramos la puerta a nadie

Ante la polémica desatada entre los militantes y simpatizantes del partido Sí Creo, por la inclusión del congresista Jorge Montoya como número cinco en la lista al Senado, Carlos Espá, candidato presidencial de la agrupación se pronunció.

Mediante un mensaje difundido en sus redes sociales, el periodista y político defendió la apertura de Sí Creo a nuevas figuras políticas, destacando que su agrupación mantiene siempre un enfoque de transparencia y participación:

BASE ELECTORAL

"Ustedes saben que lo nuestro es la transparencia. No queremos políticos en la sombra ni personas que nos ayuden fuera del ojo público. No le cerramos la puerta a nadie", sostuvo en su publicación el aspirante presidencial.

También enfatiza que su partido busca incluir a personas comprometidas con la agenda ciudadana, aunque no mencionó directamente a Montoya Manrique. La polémica se registra cuando Espá intenta consolidar su base electoral.