Elecciones 2026: JEE declara inadmisibles planchas presidenciales de Vladimir Cerrón y Carlos Álvarez

El Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 1 declaró inadmisibles las fórmulas presidenciales de los partidos políticos Perú Libre y País para Todos para las Elecciones Generales 2026.

La decisión está fundamentada en la resolución N.º 08803-2025-JEE-LIC1/JNE, que se basa en errores formales cometidos durante el proceso de inscripción de sus listas, según informó diario La República.

Observación a fórmula de Perú Libre

En el caso de Perú Libre, el JEE detectó una discrepancia de fechas en la declaración jurada de consentimiento del prófugo candidato Vladimir Cerrón, la cual estaba fechada el 21 de diciembre de 2022, mientras que la confirmación de su hoja de vida indicaba el 21 de diciembre de 2025. El JEE otorgó dos días de plazo al partido para subsanar este error.

Improcedencia para País para Todos

El mismo JEE declaró inadmisible la lista presidencial del partido País para Todos, que postula al humorista Carlos Álvarez. La observación se debe a que los integrantes de la fórmula, Carlos Álvarez, María Chambizea y Diego Guevara, no consignaron el nombre completo del partido político en su declaración jurada de consentimiento. Esta agrupación también cuenta con un plazo determinado para corregir la omisión luego de ser notificada.

Plazo para subsanar y consecuencias

Ambas organizaciones políticas tienen ahora un breve plazo para corregir las observaciones detectadas por la autoridad electoral. El JEE advirtió a Perú Libre que, de no subsanar los errores, procederá a "declarar la improcedencia de la fórmula o del candidato, según corresponda".