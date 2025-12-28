Ministro César Díaz: Se reforzó seguridad en la frontera con Chile instalando puestos de control

En entrevista con Expreso, el ministro de Defensa, César Díaz, declaró que instalaron puestos de control y casetas de vigilancia en la frontera con Chile. También se dispuso patrullajes tanto a pie como vehiculares, en conjunto con la Policía Nacional, para evitar el ingreso de extranjeros indocumentados.

“Cuando el electo presidente de Chile hizo las declaraciones que ya conocemos, nos anticipamos a los hechos. Fuimos a Tacna, vimos cuál era la verdadera situación en el sitio, fortalecimos la frontera y se declaró en estado de emergencia la zona, bajo responsabilidad de la policía y con el apoyo de las Fuerzas Armadas”, dijo.

CORREDOR HUMANITARIO

“Además, la Cancillería del Perú automáticamente tomó contacto con la Cancillería de Chile y en buenas relaciones se hicieron todos los acuerdos necesarios para afrontar este problema que afecta a ambos países”, agregó Díaz Peche sobre los migrantes que están en la frontera sureña exigiendo ingresar al Perú.

Como se sabe, los migrantes señalan que no se quieren quedar en nuestro país, simplemente desean seguir su camino rumbo a sus países de origen, que son Colombia y Venezuela. Piden un corredor humanitario, “algo muy difícil de implementar” según señaló hace unas semanas nuestro canciller Hugo de Zela.