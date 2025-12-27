Elecciones 2026: presentan tacha para declarar nula lista de candidatos al Senado de Fuerza Popular

El candidato presidencial de Perú Moderno, Carlos Jaico, presentó una tacha ante el Jurado Electoral Especial de Lima Oeste 3 (JEE Lima Oeste 3) solicitando que se declare nula la lista de aspirantes al Senado por distrito único nacional del partido Fuerza Popular.

De acuerdo a información publicada este sábado 27 de diciembre por Infobae, la solicitud se fundamenta en una presunta designación irregular de números a los aspirantes invitados por su lideresa Keiko Fujimori.

Alegatos de Jaico

Jaico asegura que el estatuto de Fuerza Popular establece que Fujimori puede nombrar directamente a los invitados, pero no tendría la potestad para asignarles un número específico en la lista. El candidato acusa que el exjefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, César Astudillo, recibió el número 5 en la lista al Senado mediante un procedimiento incorrecto realizado "únicamente con la finalidad de completar la lista".

Supuesta afectación e incumplimiento

Según la tacha presentada, esta situación afectaría también a otros invitados cuyos números estarían en condiciones irregulares. Jaico argumenta que "por ende, la lista de Fuerza Popular es incompleta y ha incumplido con una adecuada participación en las elecciones primarias", lo que justificaría su anulación por parte de las autoridades electorales.

Cabe resaltar, que algunos aspirantes al Senado por Fuerza Popular son rostros conocidos como Miguel Torres, Martha Chávez, Fernando Rospigliosi, Patricia Juárez, Martha Moyano y Carlos Tubino, entre otros.