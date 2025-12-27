Fiscal de la Nación confirma que desactivación de equipos especiales será en "Bajada de Reyes"

El fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, confirmó que los equipos especiales de la Fiscalía, como los dedicados a los casos Lava Jato y Cuellos Blancos, serán disueltos oficialmente el próximo 6 de enero, Día de Bajada de Reyes.

Durante una entrevista con Willax TV, el titular del Ministerio Público precisó que la decisión se adoptó el pasado 19 de diciembre y que solo resta emitir la resolución respectiva que hará efectiva la medida.

Gálvez sostuvo que estos equipos "no han dado resultado" y que "desgraciadamente, con los grupos especiales llegó el encubrimiento y la impunidad, así como la persecución al Ministerio Público". Afirmó que los casos serán reasignados a las fiscalías especializadas correspondientes, las cuales, pueden llevar adelante las investigaciones "con eficacia y eficiencia".

Señalamiento contra fiscal Pérez

El titular del MP criticó la actuación del fiscal José Domingo Pérez en el Equipo Especial Lava Jato, señalando que "ha hecho un daño enorme al Ministerio Público" al considerarse "el súper fiscal" y desconocer la jerarquía institucional. Gálvez añadió que en casos como el de la exalcaldesa Susana Villarán, el equipo ha avanzado "a paso de tortuga" cuando "debía terminarse hace tiempo".

Desactivación de equipos

Cabe resaltar, que Gálvez Villegas ha señalado reiteradamente su intención de desactivar estos equipos desde el 29 de septiembre, cuando indicó que "tienen que dejar de existir", aunque entonces aclaró que la medida dependería de la aprobación de la Junta de Fiscales Supremos.