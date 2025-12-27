Presidente Jerí asegura no claudicará en lucha contra la delincuencia para recuperar paz en el país

El presidente de la República, José Jerí, afirmó hoy que no claudicará en el objetivo de encaminar el país hacia la paz, trabajando "con mano firme" para tener un Perú tranquilo y lograr vencer en la lucha contra la delincuencia.

"Tenemos el compromiso, todos los presentes acá, de encaminar el país hacia la paz y no claudicaremos en ello, vamos a recuperar la tranquilidad de nuestro país y pese a los momentos malos que podemos pasar, no vamos a claudicar y no vamos a perder contra la delincuencia. Cueste lo que cueste", manifestó el mandatario.

Durante la ceremonia de graduación de oficiales de la Policía Nacional del Perú, actividad desarrollada en el distrito de Puente Piedra, Jerí indicó que este compromiso no solo corresponde al Poder Ejecutivo, sino a todas las instituciones del país involucradas en esta lucha.

Apoyo a labor policial en 2026

El presidente aseguró que su gobierno "seguirá trabajando en esa línea, con mano firme, para garantizar un 2026 tranquilo, donde la labor policial se realice en mejores condiciones". Anunció que se proveerá equipamiento tecnológico y respaldo pleno de las autoridades, heredando lo bueno y cambiando lo necesario para fortalecer a la institución policial.

Destacó que la promoción que egresa tendrá "un papel especial" en la lucha contra la delincuencia. El mandatario llamó a los nuevos oficiales a cumplir "con honor, orden, entrega y sacrificio, demostrando día a día, hora a hora, minuto a minuto, el inmenso amor a los colores de nuestra patria", dejando en alto el nombre de la institución policial.