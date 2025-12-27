Elecciones 2026: Más de 27.3 millones de peruanos están habilitados para votar en próximos comicios

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) aprobó mediante la Resolución N° 0744-2025-JNE el padrón electoral oficial para las Elecciones 2026, estableciendo que 27,325,432 peruanos están habilitados para votar.

Del total, 26,114,619 ciudadanos se encuentran en territorio nacional (95.57%) y 1,210,813 residen en el extranjero (4.43%), según los datos presentados por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).

Distribución por género y edad

El padrón refleja una leve mayoría de electoras, con 13,781,106 mujeres (50.43%) frente a 13,544,326 hombres (49.57%). Por grupos de edad, 6,891,645 ciudadanos tienen entre 18 y 29 años (25.2%), 14,944,976 están en el rango de 30 a 59 años (54.7%), y 5,488,811 superan los 60 años (20.1%). Se incorporan 2,518,576 nuevos votantes que alcanzaron la mayoría de edad desde el último proceso electoral.

Tipo de DNI y anotaciones

Respecto al documento de identidad, 21,794,022 ciudadanos cuentan con DNI convencional (azul), mientras que 5,531,410 ya utilizan el DNI electrónico, representando este último grupo el 20.25% del total de electores. El padrón incluye anotaciones informativas que identifican a 103,827 ciudadanos mayores de edad que conservan DNI de menor y 3,242 personas fallecidas sin acta de defunción registrada.

El documento fue elaborado dentro de los plazos establecidos por el Reniec y forma parte del cronograma electoral oficial para los comicios del 12 de abril de 2026. Estas anotaciones informativas tienen como finalidad facilitar la labor de los miembros de mesa y alertar sobre posibles irregularidades, sin afectar el derecho al voto mientras no exista impedimento legal.