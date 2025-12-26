Carlos Anderson: Congresista no agrupado falleció este viernes a los 65 años

El congresista de la República y economista de profesión, Carlos Anderson Ramírez, falleció este viernes 26 de diciembre a la edad de 65 años. Las circunstancias en las que se dio su deceso aún se mantienen en reserva.

El parlamentario no agrupado inició su vida política en el año 2006, cuando postuló al Congreso por el partido Fuerza Moderna, sin embargo, no alcanzó los votos necesarios para acceder a una curul.

Posteriormente, volvió a intentarlo en el año 2020, postulando esta vez por el partido Perú Patria Segura, no obstante, tampoco resultó ser elegido por el voto popular.

LA TERCERA LA VENCIDA

Lo intentó por tercera vez en las Elecciones Generales del año 2021, con el partido Podemos Perú y en aquella ocasión sí logró los votos necesarios. Ya en el Congreso, renunció a la bancada de Podemos por diferencias ideológicas, pasando a la fila de los no agrupados, donde se mantuvo hasta el día de hoy.

Cabe precisar que Anderson Ramírez fue designado como Presidente del Consejo Directivo del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN), durante el gobierno de Ollanta Humala en el 2013, cargo al que renunció en el 2015 tras dos años de gestión.