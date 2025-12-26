Guido Bellido sobre López Aliaga: "Va a correr la misma suerte que George Forsyth en 2021"

El congresista y expresidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, se pronunció sobre sus expectativas para las próximas Elecciones Generales 2026 y, en particular, sobre la candidatura de Rafael López Aliaga (Renovación Popular).

A través de su cuenta en la plataforma X, el parlamentario de Podemos Perú aseguró que el líder del partido Celeste correrá la misma suerte que el excandidato George Forsyth en los comicios del 2021, asimismo, cuestionó su renuncia a la Alcaldía de Lima.

"López Aliaga va a correr la misma suerte que George Forsyth en 2021. Hoy solo cumple el rol de hacer tierra en el proceso electoral. Lima nunca llegó a ser potencia mundial, ni se pudo combatir la inseguridad; en la práctica se perdió la oportunidad de tener una autoridad sólida y responsable en la Municipalidad Metropolitana de Lima", se lee en el tuit.

¿EN QUÉ PUESTO LO VE?

Para Bellido Ugarte, López Aliaga terminaría "después del quinto lugar", en las Elecciones Presidenciales del próximo año: "con una votación muy reducida", añadió.