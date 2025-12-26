Mirtha Vásquez sobre informe que plantea su inhabilitación: "Es un acto de persecución política"

La expresidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Váquez, se pronunció tras conocerse que la Comisión Permanente del Congreso debatirá este lunes 29 de diciembre el informe final que recomienda su inhabilitación por 10 años.

A través de su cuenta en la plataforma X, la expremier y excongresista señaló que no había sido notificada previamente sobre el debate y calificó como un "acto de persecución política" su intento de inhabilitarla pues, de aprobarse, se caería su candidatura al Senado en las Elecciones del 2026.

"A vísperas de la Navidad, me entero por las redes sociales que he sido citada a la Comisión Permanente, donde se abordará una acusación en mi contra, sin haberme notificado formalmente. En un acto de persecución política, se busca impedir mi derecho a ser elegida en el Congreso", se lee en el tuit.

¿DE QUÉ SE LE ACUSA?

Cabe precisar que a Vásquez Chuquilín se le acusa de presuntos actos arbitrarios durante su gestión como presidenta interina de la Mesa Directiva del Congreso en el 2021. Específicamente, se le acusa de aprobar aumentos remunerativos y designaciones sin cumplir con los procedimientos reglamentarios establecidos.