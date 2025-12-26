JNE rechazó pedido de Acción Popular para revertir anulación de elecciones primarias: Es cosa juzgada

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) declaró improcedente el pedido de Acción Popular (AP) para que se revierta la resolución del pasado 11 de diciembre, que declaró nulas las elecciones primarias realizadas por la referida organización política.

La entidad electoral tomó esta drástica medida tras identificar “vicios sustanciales” que vulneran los principios de democracia interna y el debido proceso. Con esa decisión, el partido quedó definitivamente fuera de las Elecciones Generales 2026.

LOS DELEGADOS

Se habrían registrado irregularidades con relación a los delegados que votaron en las internas del último 7 de diciembre, en las que Alfredo Barnechea fue elegido candidato presidencial de AP. Varios delegados no habrían sido elegidos por la militancia.

Ante ello, dirigentes de AP pidieron al JNE que se anule la decisión. Sin embargo, la solicitud fue declarada improcedente pues “es cosa juzgada” y, con ello, se confirma que Acción Popular no participará en los comicios de abril del próximo año.