Congresista Cueto pide al defensor del Pueblo no intervenir sobre el tema del Tratado de Alta Mar

En entrevista con Expreso, el legislador José Cueto, integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores, pidió al defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, no intervenir en las decisiones del Congreso sobre la eventual ratificación del Tratado de Alta Mar.

El representante de la bancada Honor y Democracia sostuvo que este acuerdo, impulsado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) podría poner en riesgo la soberanía de nuestro mar, por lo que debe ser evaluado con máximo cuidado.

“El Congreso legisla con autonomía. No aceptamos ‘exigencias’ que vulneren nuestra independencia. El tratado será evaluado de manera técnica y legal en la Comisión de Relaciones Exteriores. Son inaceptables las presiones”, dijo Cueto Aservi.

MESA DE PARTES

También pidió a Gutiérrez reflexionar sobre las competencias de la entidad que lidera: “Su deber es defender al ciudadano, no actuar como una mesa de partes de organismos internacionales cuyas decisiones pueden afectar la soberanía de nuestro Mar”.

Sobre el tema, el almirante (r) José Cueto indicó que la Comisión de Relaciones Exteriores debería convocar a una sesión para debatir y someter a votación el referido tratado. A título personal manifestó que su posición es contraria a la ratificación del acuerdo.