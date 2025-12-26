Betssy Chávez: incrementan vigilia policial en los exteriores de la embajada de México

A más de un mes de haberse anunciado que Betssy Chávez se encuentra asilada en la embajada de México en Lima y ante un peligro de fuga, el comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Óscar Arriola, anunció que se han destinado más de 30 efectivos en los exteriores del predio.

En medio de una entrevista en Canal N, Arriola enfatizó que desde la PNP manejan la información de que la expremier estaría realizando una serie de acciones para poder escaparse del recinto, a pesar de que ha sido sentenciada a más de 10 años de prisión por su participación en el fallido golpe de Estado del 7 de diciembre con Pedro Castillo.

"En todos los servicios siempre hay un promedio de 36 miembros, unidades, y en otros lugares estratégicos también, para cerrar cualquier posibilidad (...) hay un número considerable, por lo menos 25, pero, aparte, en otros puntos estratégicos, que tienen que ver siempre con las posibilidades de fuga de la señora Betssy Chávez", comentó.

NO HABRÁ INTERVENCIÓN EN LA EMBAJADA DE MÉXICO

Ante una posible intervención en la embajada de México, el titular de la Cancillería, Hugo de Zela, reveló que el Gobierno de José Jerí no tiene la intención de realizar un operativo en la entidad, ya que son respetuosos de los tratados internacionales.