Mirtha Vásquez enfrenta inhabilitación por 10 años: estas son las acusaciones contra la expremier

La Comisión Permanente del Congreso evaluará este lunes 29 de diciembre, a las 09:00 a. m. el informe final que propone la inhabilitación por 10 años a la expremier y expresidenta del Parlamento Nacional Mirtha Vásquez.

La sesión será liderada por Fernando Rospigliosi, presidente del Legislativo. Como se recuerda, el informe fue aprobado en junio pasado por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) con 12 votos a favor y 3 en contra.

PERSECUCIÓN POLÍTICA

A Vásquez Chuquilín se le cuestiona supuestos aumentos salariales injustificados a personal del Congreso y el nombramiento de funcionarios días antes de que finalizara su periodo como titular del Legislativo, entre otros.

Sobre el tema, la exfuncionaria dijo que todo se trata de una “persecución política” y que no recibió comunicación oficial sobre la convocatoria a la referida sesión, y que se enteró del evento a través de publicaciones en internet.