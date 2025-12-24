Mirtha Vásquez: Comisión Permanente evaluará el lunes 29 informe que plantea inhabilitar a expremier

La Comisión Permanente del Congreso de la República evaluará este lunes 29 de diciembre el informe final que recomienda inhabilitar por 10 años para el ejercicio de la función pública a la expresidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez.

Como se recuerda, la expremier de Pedro Castillo es acusada de presuntos actos arbitrarios cometidos durante su gestión como presidenta interina de la Mesa Directiva del Congreso en el año 2021.

Específicamente, a Vásquez Chuquilín se le acusa de aprobar aumentos remunerativos y designaciones sin cumplir con los procedimientos reglamentarios establecidos a pocos días de culminar su gestión en la Mesa Directiva.

¿PELIGRA SU CANDIDATURA?

Cabe precisar que hace unas semanas, la expremier Mirtha Vásquez anunció su postulación a la Cámara de Senadores por el partido Ahora Nación, liderado por el exrector de la UNI y candidato presidencial, Alfonso López Chau. De aprobarse su inhabilitación, quedará impedida de participar en las Elecciones 2026.