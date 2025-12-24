José Cevasco, candidato al Senado, propone eliminar la Comisión de Ética: "Tiene que desaparecer"

El candidato a la Cámara de Senadores por el partido Podemos Perú, José Cevasco Piedra, presentó una serie de propuestas para reformar y mejorar el funcionamiento del Congreso, basándose en su experiencia como exoficial Mayor del Legislativo.

En declaraciones para RPP, el exfuncionario público propuso eliminar la Comisión de Ética Parlamentaria del Congreso, alegando que el actual sistema de control ético no funciona y sugirió regresar al mecanismo anterior.

"Yo creo que la Comisión de Ética tiene que desaparecer. Antiguamente no existía (...) Sucedía un hecho de carácter público contra la ética y el pleno designaba a tres personas para que en un plazo de siete días investigue", dijo.

RENOVACIÓN DE CONGRESISTAS

Por otra parte, Cevasco Piedra planteó la posibilidad de renovar por tercios o mitades el Parlamento, para una mayor rendición de cuentas ante la ciudadanía: "El congresista siente que los cinco años le dan cierta estabilidad y, entre comillas, puede hacer lo que quiera", sostuvo.