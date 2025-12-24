Betssy Chávez abandona a Pedro Castillo: renuncia a partido vinculado al expresidente

Por medio de una publicación en redes sociales, el abogado de Betssy Chávez, Raúl Noblecilla, compartió un documento con la firma de la expremier anunciando su renuncia al partido de Pedro Castillo, Todo con el Pueblo.

De acuerdo al post difundido por la defensa legal de Chávez Chino, la salida de su patrocinada de la agrupación política de Castillo Terrones responde a motivos personales. Además, no dejó pasar la oportunidad de saludar la postulación de Herminia Chino, madre de la extitular de la PCM, a la Cámara de Diputados en las elecciones 2026.

"Desde la coherencia y la convicción democrática se mantendrá firme en el camino por la recuperación de la patria en paz y justicia social. Hoy saluda con alegría y optimismo la postulación al Senado de la República de su madre Herminia Chino, así como la de muchos compañeros y compañeras que en un acto de unidad postulan en el partido Podemos Perú”, mencionó Noblecilla Olaechea.

¿DÓNDE SE ENCUENTRA BETSSY CHÁVEZ?

A más de dos semanas de que el Poder Judicial (PJ) dictara 11 años de prisión contra Pedro Castillo y Betssy Chávez por el intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022, la expremier continúa asilada en la embajada de México.