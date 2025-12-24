Keiko Fujimori envía mensaje previo a la Navidad: “Lo importante es celebrarlo en unión y amor”

A menos de 12 horas de que llegue la Navidad, la lideresa de Fuerza Popular y candidata presidencial para las elecciones del 2026, Keiko Fujimori, compartió un mensaje en sus redes sociales previo a la Nochebuena.

En una publicación compartida en su cuenta de Facebook, la hija del expresidente Alberto Fujimori apareció junto a sus hijas y mascotas, deseándole una buena festividad a todos los ciudadanos, quienes en esta fecha deben estar juntos y dejar las discrepancias de lado.

“La familia es nuestro mayor regalo, y estas hermosas pequeñas también quisieron acompañarnos en este lindo momento. Junto a Kyaris, Kao y mis nietas (mascotas), les deseamos una feliz Navidad y que lo más importante sea celebrar el amor, la unión y el nacimiento del Niño Jesús”, posteó.

REALIZÓ UN SHOW NAVIDEÑO

Al igual que diversas figuras de la política peruana, Keiko Fujimori realizó un show navideño en una zona de Lima, donde compartió con madres de familia y niños, a quienes les deseó una gran Nochebuena y un próspero año 2026.