Juan Sheput sobre Elecciones 2026: "El activismo se dará fundamentalmente en redes sociales"

El exministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Juan Sheput, se pronunció tras culminar el plazo para que los partidos políticos inscriban sus listas presidenciales y de candidatos al Congreso para las Elecciones 2026.

A través de su cuenta en la plataforma X, el extitular del MTPE y candidato al Senado por el partido País Para Todos advirtió que la campaña electoral tendrá bastante presencia en redes sociales, en ese sentido, advirtió sobre los riesgos que ello podría conllevar.

"Esta campaña va a ser muy distinta. El activismo se dará fundamentalmente en redes sociales y ello nos llevará a horizontes complejos donde el insulto fácil y anónimo, la cuenta troll descalificadora y las mentiras manipuladoras de la IA harán su tarea", se lee en el tuit.

PERIODO DE TACHAS

Cabe precisar que, tras el cierre de inscripciones, se dará inicio al periodo de tachas, donde los jurados electorales especiales verifican que cada lista cumpla los requerimientos legales, revisan hojas de vida y documentos de los postulantes. Esta revisión marcará el inicio formal del proceso.