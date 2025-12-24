Ministro del Interior: Cancillería lidera gestiones sobre corredor humanitario propuesto por Chile

El ministro del Interior, Vicente Tiburcio, se pronunció sobre las gestiones relacionadas al corredor humanitario propuesto por el gobierno de Chile, aclarando que el Ministerio de Relaciones Exteriores lidera actualmente las coordinaciones diplomáticas sobre esta materia.

Tiburcio señaló que el sector que lidera brinda "apoyo permanente" a las labores que realiza la Cancillería peruana, correspondiendo al canciller responder sobre los avances específicos de esta propuesta internacional.

Anuncio de indicadores y plan nacional

El ministro también anunció que presentará en los próximos días las cifras reales sobre intervenciones ejecutadas por la Policía Nacional del Perú, manifestando que los resultados del sector Interior son positivos y se pondrán en evidencia formalmente ante la opinión pública. Esta presentación busca transparentar la gestión de seguridad ciudadana y el control en zonas fronterizas vinculadas al corredor humanitario.

Cronograma de seguridad ciudadana

El titular del Mininter también adelantó que el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana deberá estar culminado para la quincena de enero de 2026, siguiendo los lineamientos anunciados previamente por el presidente José Jerí respecto al fortalecimiento de estrategias de seguridad.

La implementación del corredor humanitario se trabaja estrictamente a nivel de la Cancillería, según precisó el titular del sector Interior durante sus actualizaciones sobre políticas de seguridad y migración del Poder Ejecutivo.