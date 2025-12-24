Elecciones 2026: ONPE aprueba diseño oficial de cédulas de sufragio para próximos comicios

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) aprobó mediante la Resolución Jefatural Nº 000199-2025-JN/ONPE el diseño y especificaciones técnicas de las cédulas de sufragio para las Elecciones Generales 2026.

La norma, publicada en el Boletín Normas Legales de El Peruano, incluye los diseños para la elección de presidente y vicepresidentes, senadores, diputados del Congreso y representantes ante el Parlamento Andino, así como para una eventual segunda vuelta presidencial.

Características técnicas principales

La cédula tendrá un tamaño mínimo de 42.00 cm de ancho por 21.00 cm de largo, pudiendo extenderse hasta 44.00 cm según el número de organizaciones políticas participantes. Su anverso estará dividido en cinco columnas proporcionales para cada tipo de elección, con un código de barras en la esquina superior derecha y fondos de colores diferenciados: celeste para presidente, rosado para senadores nacionales, marrón para senadores regionales, verde para diputados y amarillo para Parlamento Andino.

Estructura y elementos de seguridad

Cada columna presentará tres secciones: encabezado con el escudo nacional, instrucciones para el elector en recuadro gris, y el cuerpo con las opciones de votación. Las filas contendrán las siglas "JNE ONPE RENIEC" caladas en diagonal como elemento de seguridad. El reverso incluirá espacio para las firmas de miembros de mesa y personeros, manteniendo el formato vertical a todo color en el anverso y un color en el reverso.

Cédulas especiales y plazos

La resolución también especifica el diseño de cédulas para efectivos de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional en actividad, así como para la eventual segunda elección presidencial. La ONPE debía publicar este diseño dentro de los dos días calendario posteriores al 23 de diciembre de 2025, fecha límite para presentación de candidatos, según el cronograma electoral establecido.