Elecciones 2026: 34 partidos políticos lograron inscribir sus fórmulas presidenciales ante el JNE

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) informó que tras culminar el plazo para la presentación de solicitudes de inscripción de planchas presidenciales, 34 partidos políticos lograron completar el trámite dentro del plazo establecido.

Asimismo, el organismo electoral detalló que 1,383 listas correspondientes a senadores, diputados y representantes ante el Parlamento Andino también han solicitado su inscripción, aunque estas cifras podrían variar.

Extensión para procesos en curso

El JNE precisó que las organizaciones políticas que iniciaron sesión en la plataforma Declara+ antes del cierre del plazo y mantengan su acceso activo podrán culminar el proceso de inscripción ya iniciado hasta el mediodía de este miércoles 24 de diciembre. Este mecanismo busca garantizar que los trámites en curso no se vean interrumpidos por limitaciones técnicas.

Lista de organizaciones inscritas

Entre las 34 organizaciones políticas que solicitaron inscripción se encuentran:

Avanza País-Partido de Integración Social, con el candidato presidencial José Williams Partido Demócrata Verde, con el candidato presidencial Alex González. Partido Sí Creo, con el candidato presidencial Carlos Espá. Partido Político Integridad Democrática, con el candidato presidencial Wolfgang Grozo. Partido Democrático Somos Perú, con el candidato presidencial George Forsyth. Fuerza Popular, con la candidata presidencial Keiko Fujimori. Partido Patriótico del Perú, con el candidato presidencial Herbert Caller. Juntos por el Perú, con el candidato presidencial Roberto Sánchez. Partido Cívico Obras, con el candidato presidencial Ricardo Belmont. Partido Frente de la Esperanza 2021, con el candidato presidencial Fernando Olivera Progresemos, con el candidato presidencial Paul Jaime. Alianza para el Progreso, con el candidato presidencial César Acuña. Unidad Nacional, con el candidato presidencial Roberto Chiabra. Salvemos al Perú, con el candidato presidencial Antonio Ortiz. Perú Moderno, con el candidato presidencial Carlos Jaico. Partido Demócrata Unido Perú, con el candidato presidencial Charlie Carrasco. Partido Morado, con el candidato presidencial Mesías Guevara. Partido del Buen Gobierno, con el candidato presidencial Jorge Nieto. Ahora Nación postula con el candidato presidencial Alfonso López Chau. Alianza Electoral Venceremos, con el candidato presidencial Ronald Atencio. Partido Aprista Peruano, con el candidato presidencial Enrique Valderrama. Alianza Fuerza y Libertad, con la candidata presidencial Fiorella Molinelli. Partido Político PRIN, con el candidato presidencial Walter Chirinos. Partido Político Renovación Popular, con el candidato presidencial Rafael López Aliaga. Podemos Perú, con el candidato presidencial José Luna. Partido País para Todos, con el candidato presidencial Carlos Álvarez. Partido Político Cooperación Popular, con el candidato presidencial Yonhy Lescano. Partido Político Nacional Perú Libre, con el candidato presidencial Vladimir Cerrón. Partido de los Trabajadores y Emprendedores PTE, con el candidato presidencial Napoleón Becerra. Un Cambio Diferente, con la candidata presidencial Rosario Fernández. Libertad Popular, con el candidato presidencial Rafael Belaunde. Partido Político Perú Acción, con el candidato presidencial Francisco Diez Canseco. Partido Democrático Federal, con el candidato presidencial Armando Massé. Partido Político Perú Primero, con el candidato presidencial Mario Vizcarra.

Situación de Avanza País y próxima conferencia

El JEE Lima 1 declaró inadmisible inicialmente la lista de Avanza País, aunque este partido aún tiene plazo para subsanar las observaciones. El JNE anunció que en las próximas horas ofrecerá una conferencia de prensa para detallar el proceso de presentación de solicitudes y los próximos hitos del cronograma electoral.