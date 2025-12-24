ONPE no implementará el voto digital para las elecciones generales 2026

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que no utilizará el mecanismo alternativo de voto digital en las elecciones generales del 12 de abril de 2026. La decisión se adoptó luego del pronunciamiento del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), que concluyó que el sistema no era aplicable por presentar deficiencias que no podrían subsanarse antes de la conclusión de hitos electorales clave.

A través de un comunicado, la ONPE señaló que, "sin restricción a la autonomía, atribuciones y competencias que le corresponden", ha decidido "quedar temporalmente en suspenso" el uso de este mecanismo.

El organismo electoral anunció que se pronunciará oportunamente sobre el informe de fiscalización del JNE y sobre la auditoría que realiza la empresa estadounidense CGTS Corp., contratada específicamente para esta tarea conforme a la Ley N° 32270.

Objetivo original y compromiso futuro

La ONPE precisó que el objetivo del voto digital siempre fue facilitar la participación de peruanos con serias dificultades para acercarse a un local de votación. El organismo indicó que persistirá en el esfuerzo de continuar desarrollando una herramienta que permita a estos ciudadanos ejercer su derecho al sufragio en futuros procesos electorales.

Situación de ciudadanos registrados

El comunicado aclaró que "los ciudadanos registrados en la plataforma Voto Digital no perderán su derecho a votar en forma presencial". La ONPE se pondrá en contacto con estas personas para brindarles el apoyo necesario y definir su local de votación tradicional para las elecciones de 2026.