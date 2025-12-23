Mirtha Vásquez cambia de discurso y ahora sale en defensa de Pedro Castillo: “Está injustamente preso”

Luego de haber anunciado su postulación a la Cámara de Senadores para las elecciones generales del 2026 con Ahora Nación, la expremier Mirtha Vásquez cambió de discurso en torno al fallido golpe de Estado que dio Pedro Castillo el 7 de diciembre de 2022 y salió en defensa del exmandatario.

Durante una entrevista en la Roro Network, Vásquez Chuquilín aseguró que Castillo Terrones ha sido encarcelado de una manera arbitraria. Además, culpó al Parlamento por la decisión que se tomó hace más de dos años para sacar del cargo al exjefe de Estado.

“El presidente (Pedro Castillo) está injustamente preso ahí (penal de Barbadillo). Le hicieron un proceso de vacancia irregular e ilegal, lo tomaron preso de manera ilegal cuando él todavía se encontraba en funciones”, comentó.

PRIMERAS DECLARACIONES SOBRE PEDRO CASTILLO

Días después del 7 de diciembre, Mirtha Vásquez, en todas las entrevistas que brindaba, calificaba el accionar de Pedro Castillo como un golpe de Estado. “No se va a justificar de ninguna manera lo que el expresidente Castillo quiso hacer; es un golpe de Estado y hay que llamarlo por su nombre”.