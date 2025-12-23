Orinar le salvó la vida: niño sobrevivió a accidente donde murieron sus padres

Un trágico accidente de tránsito ocurrido en la vía Buga–Buenaventura, en Colombia, dejó como saldo la muerte de una pareja y la milagrosa supervivencia de sus dos hijos menores de edad. El siniestro, registrado en video y difundido ampliamente en redes sociales, se produjo cuando el automóvil en el que viajaba la familia quedó aplastado entre dos tráileres.

El hecho ocurrió cuando Diego Fernando Suárez y Lina Marcela Díaz se desplazaban junto a sus hijos en un vehículo particular que se encontraba detenido en medio del tráfico. Según la versión preliminar de las autoridades, un tráiler que habría presentado una falla en el sistema de frenos impactó violentamente por la parte trasera al auto familiar, empujándolo contra otro vehículo de carga pesada que estaba adelante, provocando la muerte instantánea de ambos padres.

Minutos antes del impacto, el hijo mayor de la pareja se había bajado del automóvil debido a que necesitaba orinar, situación que terminó salvándole la vida. Mientras el menor se encontraba a un costado de la vía, sus padres grabaron la escena con un teléfono celular. En el video se escucha a la pareja despedirse entre risas y bromas, segundos antes de que ocurriera la colisión fatal.

EL MENOR PRESENCIÓ EL IMPACTO

Las imágenes posteriores al choque muestran escenas de desesperación y gritos de auxilio. Testigos relataron que el hijo mayor, desde la orilla de la carretera, pidió ayuda para rescatar a su familia atrapada entre los fierros retorcidos del vehículo. El hermano menor, que permanecía dentro del automóvil al momento del impacto, fue rescatado por los bomberos y trasladado de urgencia a un centro de salud con heridas de consideración.