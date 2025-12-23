Fernando Rospigliosi tilda de golpista a Martín Vizcarra: “Cerró ilegalmente el Congreso”

Luego de haber sido sentenciado a 14 años de prisión efectiva por el delito de cohecho durante su gestión como gobernador de Moquegua, el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, opinó sobre la situación que atraviesa actualmente Martín Vizcarra.

Durante una entrevista para El Comercio, el titular de la Mesa Directiva calificó a Vizcarra Cornejo como un golpista, debido a la decisión que tomó años atrás al disolver el Parlamento, con el propósito de cometer delitos en prejuicio de la ciudadanía.

“El daño institucional que causó (Martín) Vizcarra fue atroz, al sistema político gravísimo (…) Dio un golpe de Estado, cerró ilegalmente el Congreso, puso todas estas barbaridades como la no reelección de congresistas que dio como resultado este Congreso y, además, la destrucción de la Fiscalía”, mencionó.

NÚMEROS NEGATIVOS DEL LEGISLATIVO

Los índices altos de desaprobación del Legislativo por parte de los peruanos no han sido indiferentes para Fernando Rospigliosi, quien precisó que existe una campaña para desprestigiar el trabajo que se realiza en el interior de este poder del Estado.

“El Congreso siempre ha tenido una altísima desaprobación y sobre todo en los últimos tiempos, tanto por problemas en el propio Congreso como por campañas en su contra de la gente que no está de acuerdo con las cosas que ahí se aprueban”, indicó.