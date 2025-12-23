Patricia Chirinos tras confirmarse su candidatura al Senado: "No vengo a proponer, vengo a seguir trabajando"

La congresista de Renovación Popular, Patricia Chirinos, se pronunció tras confirmarse su candidatura a la Cámara de Senadores del próximo Congreso bicameral en las Elecciones Generales del 2026.

A través de su cuenta en la plataforma X, la parlamentaria, quien va con el número 1 por la región Callao, expresó su alegría por ser considerada en la lista de Renovación Popular y expresó sus deseos de continuar su labor legislativa en el nuevo Parlamento.

"Vengo con la fuerza y el coraje de la mujer chalaca, guerrera y luchadora. No vengo a prometer, vengo a seguir trabajando, como siempre lo he hecho: poniendo el pecho y defendiendo al Callao", se lee en el tuit.

CANDIDATOS AL CONGRESO

Cabe precisar que, además de Chirinos Venegas, en la lista oficial de Renovación Popular para el Congreso figuran los nombres de otros actuales parlamentarios como Gladys Echaíz y José Cueto.