Elecciones 2026: Karen Paniagua y Genesis Tapia no postularán al Congreso con Avanza País

En vísperas de las elecciones generales del 2026, los partidos políticos ya vienen ultimando detalles para iniciar con sus campañas. Ante ello, el militante de Avanza País, César Combina, reveló que la modelo de OnlyFans, Karen Paniagua, y Genesis Tapia no postularán a un cargo en la Cámara de Diputados con el partido.

De acuerdo a lo revelado por el exparlamentario al medio Altavoz, ambos personajes de Chollywood habían recibido una invitación del exaspirante a Palacio de Gobierno, Phillip Butters, quien fue reemplazado por José Williams en la candidatura de la agrupación.

“Ha salido de la lista parlamentaria la señora Génesis Tapia y la señorita Karen Paniagua también. Ya no están. Ellas eran parte de un grupo de invitados”, manifestó el exparlamentario, quien también intentó llegar a la presidencia con el partido.

FAMILIA DE KAREN PANIAGUA SE PRONUNCIÓ

Al conocerse la decisión de Avanza País de excluir a Karen Paniagua de la contienda electoral del próximo año, la madre de la creadora de contenido reveló que su hija había recibido invitación de varias agrupaciones para participar en las elecciones del 2026.