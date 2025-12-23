Adriana Tudela sobre José Williams: “Considera que en una crisis, se deben tomar decisiones”

Luego de que Avanza País anunciara a José Williams como su candidato presidencial para las elecciones del 2026, la candidata a la segunda vicepresidencia del partido, Adriana Tudela, respaldó la decisión que tomó el extitular de la Mesa Directiva.

Durante una entrevista en Willax, Tudela Gutiérrez aseguró que el Perú necesita a una persona como Williams Zapata, ya que en estos momentos se necesita a una autoridad que no le tiemble la mano para tomar algún tipo de decisión.

“Él no está persiguiendo la presidencia por decir que tuvo el cargo, sino porque considera que en este contexto de crisis es su deber tomar decisiones”, mencionó la parlamentaria recordando que el expresidente del Congreso tiene experiencia para asumir el cargo.

DESTACÓ SU TRABAJO EN EL PARLAMENTO DEL 2022

Adriana Tudela no dejó pasar la oportunidad para destacar el trabajo que realizó José Williams durante su etapa como titular de la Mesa Directiva en 2022, debido a que en su gestión se consiguió vacar al exmandatario Pedro Castillo por el fallido golpe de Estado del 7 de diciembre de aquel año.