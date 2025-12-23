Juan Carlos Portugal tras denegatoria de pensión vitalicia para Boluarte: "No esperaba menos del Congreso"

Juan Carlos Portugal, abogado de la expresidenta de la República, Dina Boluarte, se pronunció luego que el Congreso declaró improcedente el pedido de la exmandataria para acceder a una pensión vitalicia por sus casi 3 años de gobierno.

En entrevista para Canal N, la defensa legal de la exjefa de Estado indicó que la respuesta del Congreso era algo previsible y la solicitud únicamente fue presentada con el fin de agotar la vía administrativa para poder recurrir a otras instancias.

"No esperaba menos del Congreso de la República, de hecho (el pedido) es simplemente un acto decorativo y de pura formalidad haber acudido al Congreso porque hay, necesariamente, que agotar la vía previa para judicializar esto", dijo.

LLEVARÁN EL CASO AL PJ

En ese sentido, Portugal precisó que no estuvo a cargo de formular el pedido de pensión vitalicia para Boluarte Zegarra, no obstante, confirmó que de ahora en adelante se encargará de asumir la defensa de la expresidenta en este caso "tanto en el Congreso como, eventualmente, ante el Poder Judicial".