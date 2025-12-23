Joseph Campos sobre denegatoria de pensión a Boluarte: "El Congreso hace una distinción que la ley no lo hace"

El abogado constitucionalista, Joseph Campos, se pronunció luego que el Congreso de la República declaró improcedente el pedido de la expresidenta Dina Boluarte para acceder a una pensión vitalicia por sus casi 3 años de gobierno.

En entrevista para RPP, el letrado calificó los argumentos del Parlamento como una "conjetura" y advirtió que, bajo la lógica del Congreso, tampoco tendrían acceso a una pensión vitalicia los expresidentes Martín Vizcarra, Manuel Merino o Francisco Sagasti.

"El Congreso está haciendo una distinción que la ley no lo hace, basado en una interpretación de la Constitución que tampoco corresponde (...) Lo que te da acceso a la pensión presidencial es haber sido presidente de la República. Y para ser presidente de la República hay dos formas: o eres elegido o accedes a sucesión presidencial", dijo.

En ese sentido, Campos recordó que la Constitución establece dos formas legítimas de llegar a la Presidencia de la República, ya sea por elección popular directo o por sucesión tras la vacancia del titular.