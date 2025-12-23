Tomás Gálvez pide "disculpas" a fiscales Pablo Sánchez y Zoraida Ávalos por comentarios "inadecuados"

Durante la ceremonia por Navidad, el fiscal de la Nación interino Tomás Gálvez dirigió un mensaje a los trabajadores y aprovechó para pedir perdón a sus colegas Pablo Sánchez y Zoraida Ávalos de quienes, según dijo, lamentablemente realizó comentarios inadecuados debido a las desavenencias que tenían.

"Me he referido a ellos de mala manera. He pedido las disculpas y perdón a Dios por ellos, porque a veces, llevado por las circunstancias y propias pasiones actuamos irreflexivamente. Quizás decía. 'que el doctor Pablo, que la doctora Zoraida, por acá, por allá, porque nunca pensé en regresar al Ministerio Público." señaló.

PÚBLICAS CONFRONTACIONES

Gálvez Villegas se reincorporó al Ministerio Público en junio último tras un fallo del Tribunal Constitucional. En setiembre, fue elegido Fiscal de la Nación interino en reemplazo de Delia Espinoza, quien fue suspendida por la Junta Nacional de Justicia (JNJ)y luego inhabilitada por el Poder Legislativo.

Según Perú21, Tomás Gálvez desarrolla una estrategia para su eventual elección ya como fiscal de la Nación titular. En este proceso, que se realizaría entre enero y febrero, necesitaría garantizar el total respaldo tanto de Ávalos Rivera como de Sánchez Velarde con quienes ha tenido públicas confrontaciones.