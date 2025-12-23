Titular del Congreso: Improcedencia de pensión vitalicia para Dina Boluarte es estrictamente legal

En entrevista con Canal N, el legislador Fernando Rospigliosi dijo que la decisión del Parlamento Nacional de declarar improcedente la solicitud de pensión vitalicia de la expresidenta Dina Boluarte es estrictamente legal.

El representante de la bancada Fuerza Popular señaló que la medida ha sido adoptada por el área de asesoría legal del Congreso en función a las normas y que, en su calidad de titular del Legislativo, respalda dicha resolución.

NORMAS LEGALES

Asimismo, Rospigliosi Capurro manifestó de forma categórica que la negativa de atender el pedido de la exmandataria de la República "es una decisión exclusivamente legal, institucional y de ninguna manera política".

"No ha sido una decisión política, porque podría también decir; ha sido una decisión política, (pero) no, ha sido una decisión legal y yo la tengo que respaldar, la decisión se ha tomado en función de las normas legales vigentes".