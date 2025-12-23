José Antonio Kast se reúne con el canciller Hugo de Zela y confirma visita oficial al Perú en enero

La agenda internacional del próximo gobierno chileno comenzó a delinearse desde Lima. El presidente electo José Antonio Kast realizó una breve escala en la capital peruana, donde sostuvo un encuentro oficial con el canciller Hugo de Zela, previo a continuar su viaje hacia Ecuador.

REUNIÓN BILATERAL

Durante su paso por Lima, Kast aprovechó la cita diplomática para confirmar que realizará una visita oficial al Perú en enero, la que además será su primer viaje internacional en 2026. Según informó la Cancillería peruana a través de su cuenta oficial en X, en el encuentro se destacó la necesidad de fortalecer el trabajo conjunto y coordinado entre ambos países, especialmente en materia de seguridad e inmigración irregular, temas prioritarios en la agenda bilateral Perú–Chile.

El mandatario José Jerí señaló que busca “fijar algunos criterios” con su futuro homólogo chileno para enfrentar el flujo migratorio irregular en la frontera común. En ese contexto, adelantó que se evalúa la creación de un corredor humanitario para casos “estrictamente necesarios”, subrayando que la principal preocupación del Ejecutivo es el control de quienes ya se encuentran en territorio nacional.

ESTADO DE EMERGENCIA

Las declaraciones se dan luego de que el Gobierno peruano declarara, a fines de noviembre, el estado de emergencia en varios distritos de la región Tacna, zona fronteriza con Chile, con el fin de que las Fuerzas Armadas apoyen a la Policía Nacional en las labores de resguardo fronterizo. La próxima visita de Kast al Perú se perfila así como un primer hito diplomático clave para definir una estrategia conjunta frente a la inseguridad y la migración en la región.